У Ростові-на-Дону палає будівля прикордонного управління ФСБ (відео) [ Редагувати ]
У Ростові-на-Дону в будівлі на проспекті Сіверса, 20/2, де розташоване прикордонне управління ФСБ по Ростовській області, сталася пожежа.
Як повідомляють екстрені служби регіону, вогонь охопив усю будівлю відомства. Площа пожежі - 800 кв. м.
У соцмережах поширюються відеозаписи, як над будинком здіймається темний дим. За словами місцевих жителів, перед початком пожежі було чути звуки, схожі на вибухи.
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