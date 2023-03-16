На Харків - після тижня тиші - знову полетіли ракети з території російського бєлгорода. Дві ночі поспіль - у вівторок і середу - росіяни намагалися завдати ударів по Харкову. Але усі ракети, судячи з публікацій бєлгородських пабліків, далеко не долетіли - приземлилися на території росії. Утім, напередодні ворог усе ж поцілив по житловому району Харкова. Як оговтуються містяни, бачила моя колега - Світлана Шекера.

Сильний удар харків'яни почули в середу вранці.

Ірина Кузьменко, мешканка пошкодженого будинку:

Мы были дома, у меня маленький ребенок, попадали мы на пол. Потому что дом трясся. И мы все упали на пол. И потом поползли в коридор. Потому что было настолько громко, что еще за всю историю войны так громко не было.

Володимир Петченко, житель Харкова:

Сирена завыла, я просто вышел на балкон. Посчитать, через сколько летит, и тут. Я не советую слышать это все. Конечно, громко. Ну если окна заходило, все.

Ракета впала біля фасаду інтернату в Шевченківському районі міста. Після удару утворилася величезна вирва. У стінах навчального закладу пішли тріщини. Вікна повиносило. Вихованців звідси вивезли ще торік. Тож ніхто не постраждав. Вибух був такої сили, що з колодязя тепломереж зірвало плиту й закинуло в кабіну авто.

Віктор Бублик, охоронець інтернату:

Он товариш с газели, должен был прийти за машиной, через полчаса должен был прийти за машиной, и вот видите, что с машиной случилось. Слава богу, что вроде все живые, и это радует. Тут люди всегда ходят через дорогу. Бывает, что. Могло б кого-то накрыть.

Землю з вирви розкидало по всьому району. Накрило навіть гаражний кооператив.

Шматки землі долетіли й до багатоповерхівки. У людей і на 10 поверсі вибило вікна.

Правоохоронці встановили - це була С-300, випущена з території росії. Комунальники й досі прибирають наслідки цієї атаки.