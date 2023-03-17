США думають над доцільністю подальшого використання дронів над Чорним морем [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сполучені Штати Америки розглядають доцільність продовження розвідувальних операцій з застосуванням безпілотників над Чорним морем.
Видання зазначає, що після збиття MQ-9 Reaper Росією Америка не припинила польоти над Чорним морем, однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.
Наразі Пентагон порівнює плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників. Крім цього, зазначається, що у США є і альтернативні методи збору розвідданих: наприклад, супутники-шпигуни.
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