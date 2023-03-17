ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
танків - 3506 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
артилерійських систем - 2552 (+13) од,
РСЗВ - 504 (+1) од,
засоби ППО - 265 (+0) од,
літаків - 305 (+0) од,
гелікоптерів - 290 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
крилаті ракети - 907 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
спеціальна техніка - 258 (+1)
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