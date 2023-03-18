У ворога спостерігається відчутний дефіцит боєприпасів по всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

Арсенали (ворога - ред.) дійсно спустошені. Тут потрібно відзначити нашу артилері, яка постійно знищує склади боєприпасів. Насамперед це стосується і Бердянська і Маріуполя, де ворог створив хаб боєприпасів. На сьогодні перед ними стоїть питання переміщення складів боєприпасів і палива, тому наша артилерія достає до їхніх складів.

Щодо самих боєприпасів, то ситуація склалась таким чином, що на сьогоднішній день у підрозділах артилерійських російської федерації вже введені ліміти на використання боєприпасів. Місяць назад ворог обстрілював наші позиції з ранку до вечора і таких обстрілів було подекуди більше, ніж 600. Натомість на сьогоднішній день за добу це 260-280 за день.

Натомість почастішали авіадудари. Ворог активно почав застосовувати і армійську авіацію, і штормову авіацію....