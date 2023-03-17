Українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
На відео можна побачити роботу бійців 40 окремої артилерійської бригади.
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