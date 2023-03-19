День весняного рівнодення 2023: що заборонено робити [ Редагувати ]
День весняного рівнодення 2023 випадає на 20 березня. Весняне рівнодення не має фіксованої дати - через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця.
Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.
У понеділок 20 березня Сонце зійде точно на сході і зайде точно на заході, рівно 12:00 воно перебуватиме над горизонтом і 12 годин - "під горизонтом".
Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: в Південному настане астрономічна осінь, а в Північному - астрономічна весна, яка триватиме до дня літнього сонцестояння.
Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч - зменшуватись.
У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року.
Обов'язково зробіть це в День рівнодення:
- поприбирайте мотлох, викиньте сміття,
- принесіть гілочку вербу і символічно виметіть нею все старе і негативне,
- легенько побийте хворого (якщо є такий в домі) гілочкою, щоб вигнати хворобу,
- помиріться з тими, з ким були у сварці,
- закоханим треба провести цей день разом, щоб почуття довго не згасали,
- обов'язково загадайте бажання - воно матиме особливу силу.
- попрощайтеся з негативними думками та помиріться з рідними
Що не можна робити у Сонцеворот
- Заборонено злитися та сваритися;
- залишати бруд і безлад у домі;
- відкладати гроші на чорний день;
- садити вербу;
- лягати спати надто пізно - інакше лиха не оминути.
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