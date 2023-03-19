День весняного рівнодення 2023 випадає на 20 березня. Весняне рівнодення не має фіксованої дати - через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця.

Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.

У понеділок 20 березня Сонце зійде точно на сході і зайде точно на заході, рівно 12:00 воно перебуватиме над горизонтом і 12 годин - "під горизонтом".

Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: в Південному настане астрономічна осінь, а в Північному - астрономічна весна, яка триватиме до дня літнього сонцестояння.

Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч - зменшуватись.

У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року.

Обов'язково зробіть це в День рівнодення:

поприбирайте мотлох, викиньте сміття,

принесіть гілочку вербу і символічно виметіть нею все старе і негативне,

легенько побийте хворого (якщо є такий в домі) гілочкою, щоб вигнати хворобу,

помиріться з тими, з ким були у сварці,

закоханим треба провести цей день разом, щоб почуття довго не згасали,

обов'язково загадайте бажання - воно матиме особливу силу.

попрощайтеся з негативними думками та помиріться з рідними

Що не можна робити у Сонцеворот