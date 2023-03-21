У вівторок, 21 березня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що тривалість комендантської години в Харкові можуть переглянути залежно від військових обставин і погодних умов. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо