"У Харкові можуть змінити комендантську годину" - Синєгубов [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що тривалість комендантської години в Харкові можуть переглянути залежно від військових обставин і погодних умов. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо
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