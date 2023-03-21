Зеленський збирав Ставку: перебіг бойових дій, забезпечення боєприпасами та ймовірні дії противника [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Офіс президента України.
Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".
Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі.
Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.
Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку.
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Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту
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