Зеленський провів Ставку: обговорили перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту [ Редагувати ]
У пятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Офіс президента України.
Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.
Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі.
Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб.
Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.
На попередньому засіданні Ставки 14 березня було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.
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