Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2 [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді заявила, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.
Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран.
За її словами, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
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