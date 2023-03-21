Багато пунктів китайського мирного плану щодо України можуть бути взяті за основу врегулювання, коли до цього будуть готові на Заході та у Києві. Про це заявив президент рф володимир путін у вівторок за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.

24 лютого, у першу річницю початку російського вторгнення в Україну, МЗС Китаю представило мирний план щодо України з 12 пунктів:

Поважати суверенітет усіх країн. КНР вважає за необхідне дотримуватися міжнародних законів, у тому числі статуту ООН, але без подвійних стандартів, також "мають бути гарантовані суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн".

КНР вважає за необхідне дотримуватися міжнародних законів, у тому числі статуту ООН, але без подвійних стандартів, також "мають бути гарантовані суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн". Відмовитись від "менталітету Холодної війни". Китай переконаний, що "безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути забезпечена за рахунок посилення або розширення військових блоків". Він закликав серйозно ставитися до "законних інтересів безпеки всіх країн", а також "сприяти побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки" та "не допускати формування таборових протистоянь".

Китай переконаний, що "безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути забезпечена за рахунок посилення або розширення військових блоків". Він закликав серйозно ставитися до "законних інтересів безпеки всіх країн", а також "сприяти побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки" та "не допускати формування таборових протистоянь". Припинити вогонь. Китай зазначає, що "у війнах немає переможців", і вважає, що "всім сторонам слід зберігати раціональність та стриманість, не підливати олії у вогонь, не загострювати конфлікти, не допустити загострення чи виходу з-під контролю української кризи". Він наполягає, що треба підтримати відновлення прямого діалогу України та росії, сприяти деескалації та "пом'якшенню ситуації" та "досягти всеосяжного припинення вогню".

Китай зазначає, що "у війнах немає переможців", і вважає, що "всім сторонам слід зберігати раціональність та стриманість, не підливати олії у вогонь, не загострювати конфлікти, не допустити загострення чи виходу з-під контролю української кризи". Він наполягає, що треба підтримати відновлення прямого діалогу України та росії, сприяти деескалації та "пом'якшенню ситуації" та "досягти всеосяжного припинення вогню". Розпочати мирні переговори. На думку КНР, "діалог та переговори - єдиний реальний вихід з української кризи", і міжнародне співтовариство має допомогти сторонам конфлікту "відкрити двері для політичного врегулювання", а також створити для цього умови та надати платформу для переговорів.

На думку КНР, "діалог та переговори - єдиний реальний вихід з української кризи", і міжнародне співтовариство має допомогти сторонам конфлікту "відкрити двері для політичного врегулювання", а також створити для цього умови та надати платформу для переговорів. Вирішити гуманітарну кризу. Пекін закликав "захищати безпеку цивільних осіб" та створювати гуманітарні коридори для їх евакуації, наростити гумдопомогу та підтримувати роль ООН у цьому питанні.

Пекін закликав "захищати безпеку цивільних осіб" та створювати гуманітарні коридори для їх евакуації, наростити гумдопомогу та підтримувати роль ООН у цьому питанні. Захистити цивільних та військовополонених. Китай зазначає, що сторони конфлікту повинні утримуватись від нападів на цивільних осіб та цивільні об'єкти, захищати жінок та дітей, а також поважати права військовополонених. Китай закликав створити "сприятливіші умови" для обмінів полоненими між росією та Україною.

Китай зазначає, що сторони конфлікту повинні утримуватись від нападів на цивільних осіб та цивільні об'єкти, захищати жінок та дітей, а також поважати права військовополонених. Китай закликав створити "сприятливіші умови" для обмінів полоненими між росією та Україною. Підтримувати безпеку атомних електростанцій. КНР вважає, що треба протистояти збройним нападам "на мирні ядерні об'єкти", зокрема, на атомні електростанції. Згідно з документом, усі сторони повинні дотримуватися конвенцій про ядерну безпеку та уникати техногенних ядерних аварій.

КНР вважає, що треба протистояти збройним нападам "на мирні ядерні об'єкти", зокрема, на атомні електростанції. Згідно з документом, усі сторони повинні дотримуватися конвенцій про ядерну безпеку та уникати техногенних ядерних аварій. Зменшити стратегічні ризики. Пекін підкреслює, що не можна використовувати ядерну зброю та необхідно протидіяти її застосуванню чи загрозі застосування. Він також виступає проти "розробки та застосування біологічної та хімічної зброї будь-якою країною за будь-яких обставин".

Пекін підкреслює, що не можна використовувати ядерну зброю та необхідно протидіяти її застосуванню чи загрозі застосування. Він також виступає проти "розробки та застосування біологічної та хімічної зброї будь-якою країною за будь-яких обставин". Гарантувати вивезення зерна. На думку КНР, усі сторони мають виконувати угоду про перевезення зерна Чорним морем, підписану росією, Україною, Туреччиною та ООН у 2022 році.

На думку КНР, усі сторони мають виконувати угоду про перевезення зерна Чорним морем, підписану росією, Україною, Туреччиною та ООН у 2022 році. Припинити односторонні санкції. Китай вважає, що такі заходи "не тільки не вирішать проблеми, але створять нові". Він закликав усі країни "припинити зловживати односторонніми санкціями" і натомість "відіграти роль в охолодженні кризи в Україні, створити умови для розвитку економіки країн та поліпшення умов життя людей".

Китай вважає, що такі заходи "не тільки не вирішать проблеми, але створять нові". Він закликав усі країни "припинити зловживати односторонніми санкціями" і натомість "відіграти роль в охолодженні кризи в Україні, створити умови для розвитку економіки країн та поліпшення умов життя людей". Забезпечити стабільність ланцюжків виробництва та постачання. Пекін зазначає, що треба захищати світову економіку та протистояти її політизації та використанню у військових цілях. Він закликав не допустити зриву міжнародного співробітництва у галузях енергетики, фінансів, торгівлі зерном та транспорту.

Пекін зазначає, що треба захищати світову економіку та протистояти її політизації та використанню у військових цілях. Він закликав не допустити зриву міжнародного співробітництва у галузях енергетики, фінансів, торгівлі зерном та транспорту. Сприяти післявоєнному відновленню. Китай вважає, що міжнародній спільноті треба вжити заходів для підтримки повоєнного відновлення в зонах конфліктів, і він готовий "надати допомогу та відіграти конструктивну роль" у цьому питанні.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що китайський "мирний план" схвалює окупацію росією українських територій.