Сі Цзіньпін знову зустрівся з путіним у кремлі [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, лідер Китаю Сі Цзіньпін знову зустрівся з російським диктатор володимиром путіним. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Цього разу зустріч пройшла у кремлі.
Спочатку путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому складі.
Пізніше відбудеться зустріч у розширеному форматі, під час якої підпишуть документи.
по темі
Що обговорюватимуть лідери рф і китаю? Та чого від цього візиту чекати Україні? Дивіться в матеріалі Ольги Жидецької.
У Китаї зазначають, що майбутній візит лідера Сі Цзіньпіна до росії має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам"
У четвер, 2 березня, у кремлі заявили, що події в Брянській області нібито є так званим "терористичним актом"
Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у кремлі з російським диктатором володимиром путіним
Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом, який триватиме з 20 по 22 березня, повідомляють російські та китайські держагентства. Він відвідує росію на запрошення володимира путіна