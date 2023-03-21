Україна публічно запросила Китай долучитися до української формули миру - Зеленський [ Редагувати ]
Представники України передали Китаю як публічно, так і дипломатичними каналами українську формулу миру. В Україні чекають діалогу від Китаю.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Кішідою Фуміо.
"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь", - сказав Зеленський.
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