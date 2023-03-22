7 загиблих, 9 травмованих: у поліції Київщини повідомили про наслідки нічної атаки "шахедів" [ Редагувати ]
7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках і навчальному закладу в одному з районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов.
Цієї ночі на лінію "102" ми отримали понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об’єктів. Всього на Київщині під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників.
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