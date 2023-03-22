"Дістали ще одного загиблого": нові подробиці атаки на гуртожиток під Києвом (відео) [ Редагувати ]
Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів.
Про це інформує начальник головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів.
Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття",- написав Нєбитов.
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