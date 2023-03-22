Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів.

Про це інформує начальник головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів.

Четвертою жертвою став 40-річний водій. Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття",- написав Нєбитов.