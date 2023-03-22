Російські окупанти змінять напрямки своїх ударів. Основною ціллю можуть стати військові об'єкти і логістика. Про це повідомляє управління розвідки. Рашисти шукають різні способи, щоб похитнути наші позиції на фронті. Та сили оборони тримають удар.

Складно на Бахмутському напрямку. І це не тільки місто та його околиці, а й сусідні населені пункти, які росіяни теж намагаються штурмувати. Аби не дати ворогові повністю оточити Бахмут, підрозділи оборони стоять стіною на флангах української фортеці. Попри щоденні атаки московитам там не вдається просунутись ні на крок.

Броньований "Хаммер" ледь долає весняне бездоріжжя. Зараз тільки так можна дістатись до наших передових позицій, які знаходяться в полях та посадках. Захищаючи один з флангів Бахмутського напрямку, в цих окопах незламною стіною стоять бійці 28 бригади імені "Лицарів Зимового Походу".

А дистанція до противника в цих місцях - менше ста метрів. Наші позиції для росіян немов кістка в горлі - вже більше року вони не можуть просунутись тут ні на метр. Микола з укриття уважно стежить за сусідньою посадкою - ворог дуже близько.

А от росіяни, завдяки дронам, бачать наші рухи як на долоні. Під час переміщення на іншу позицію ворог миттєво відкриває шквальний вогонь. А стріляти хлопцям доводиться і довго, і часто ….

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Ну ось такі перестрілки буквально кожної години, росіяни намагаються просунутись на ці позиції - хлопці їм дають, артилерія сюди не дістає, точніше - їй не зручно стріляти, тому такі стрілецькі бої тривають майже постійно.

Під прикриттям побратимів висунутись на позицію збирається снайпер із позивним "Риба". З озброєння у нього - старенька радянська СВД та модернізований АКМ для ближнього бою. Снайпер каже, на таких коротких дистанціях цього достатньо. Хоча ворог останні дні почав хитрувати – "Рибу" намагаються виманити на живця.

Позивний "Риба" - військовослужбовець ЗСУ:

По деревам лазять - один вверху, один внизу. Внизу - відволікає, на верху – стріляє. Даєм знать про себе, щоб не розслаблялись.

Тримати росіян в тонусі бійцям 28-ї бригади вдається успішно. Після останньої спроби прориву ворог зазнав чималих втрат. Едуард впевнений, на цьому напрямку московити поступово почали видихатись.

Едуард - військовослужбовець ЗСУ:

Дуже відчувається, повірте - в них вже немає тих сил і засобів порівняно з тим, що було зимою, пару місяців назад, щоб давити нас. Так, що треба переймати, перетягувати ковдру на себе і наступати - я думаю так. Але все одно їх не можна недооцінювати, треба враховувати всі фактори, які зараз є.

Днями в інформпросторі знову заговорили про можливий наступ росіян, тому в перервах між перестрілками хлопці ще глибше вриваються в землю, адже стримання ворога на цьому напрямку - запорука оборони Бахмуту.