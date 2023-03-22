У Зеленського про зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном: росія покладала значно більші сподівання [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російський диктатор володимир путін покладав значно більші сподівання на результати візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до росії.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Ігора Жовква в ефірі телемарафону.
За словами Жовква, керівництво рф не досягло бажаних результатів, які покладало на візит глави Китайської Народної Республіки.
"Думаю, що Путін покладав значно більші сподівання на результати цього візиту для себе, для Росії. Та навіть половина, а, може, навіть, і дві третини цих результатів (сподівань - ред.) не виправдались для Росії. Дійсно, ніякого військового союзництва чи партнерства, ніяких нових контрактів на постачання тих чи інших видів озброєння, ніякої чіткої позиції на підтримку Росії китайським лідером зайнято не було", - сказав він.
На думку заступника керівника ОП, росія на маючи перемоги на полі бою проти України, намагалася здобути перемогу на дипломатичному фронті, проте не отримала навіть її.
"Китай, я думаю, не може дозволити Росії шантажувати весь світ і себе питанням ядерної безпеки. Тому чому б Пекіну, наприклад, не взяти співкоординацію, співлідерство в пункті норм один, де йдеться про ядерну безпеку", - додав він.
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