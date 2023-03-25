Данська Novo Nordisk припинила поставки до росії популярного препарату від діабету "Оземпік" [ Редагувати ]
Данська компанія Novo Nordisk припинила поставки до росії препарату від діабету "Оземпік" (семаглутід). Про це повідомив російський РБК.
"Оземпік" застосовується при цукровому діабеті другого типу. З 2022 року в росії включений до переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів.
За інформацією RNC Pharma, у 2022 році Novo Nordisk ввезла до росії "Оземпіка" на 1,86 млрд рублів. Препарату вже немає на складах більшості аптек.
Офіційно Novo Nordisk не повідомляла про припинення роботи у росії. Російська влада запевняє, що препарат "Оземпік" поставлятиметься на територію рф як мінімум до грудня 2023 року.
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