Цукровий діабет - хронічне ендокринне захворювання, пов'язане з порушенням засвоєння глюкози в організмі та недостатністю гормону інсуліну. При хворобі у крові стабільно тримається високий рівень цукру, який негативно впливає на стінки артерій, викликаючи захворювання серця.

До половини нових випадків цукрового діабету другого типу (набутого) можна уникнути завдяки зниженню надмірної ваги на тлі зміни способу життя - мінімального споживання солодких і жирних продуктів, відмови від алкогольних напоїв та збільшення фізичної активності. Про це заявляють спеціалісти-ендокринологи.

Лікарі радять дотримуватися наступного стилю харчування: вживати цілозернові продукти, овочі, фрукти, бобові, рослинне, а не вершкове масло, нежирні сорти м'яса - яловичину, телятину, курку, індичку, рідкі молочні продукти зі зниженим вмістом жиру.

Дуже важливо обмежити вживання жирної їжі, виключити міцні алкогольні напої, а споживання неміцних знизити до мінімуму. При цьому необхідно достатньо пити рідини – до 2 літрів на день, а їсти 4-5 разів на день.

Співвідношення нутрієнтів у їжі має бути наступним:

15-20% білків,

30% жирів,

вуглеводів - 50-55% від добової калорійності їжі.

На фізичну активність треба виділяти не менше 150 хвилин на тиждень, наприклад, активно ходити, плавати, бігати, їздити на велосипеді. Дотримання цих правил має призвести до зниження надлишкової маси тіла та покращення показників вуглеводного обміну.

Інші фактори ризику цукрового діабету другого типу:

вік старше 40-45 років,

ожиріння або надмірна маса тіла,

наявність цукрового діабету другого типу у батька або матері,

низька фізична активність,

предіабет,

народження великої дитини - вагою понад 4 кг,

наявність серцево-судинних захворювань.

Усім особам із цими факторами ризику необхідно регулярно перевіряти рівень глюкози у крові натще під час проходження профілактичних оглядів.

До симптомів цукрового діабету відносяться: сухість у роті, спрага, виділення великої кількості сечі, слабкість, свербіж шкіри. У разі виявлення цих симптомів обов'язково слід звернутися до фахівця.

Якщо не звертати увагу на ранні ознаки цукрового діабету, це може призвести до розвитку важких ускладнень: уражаються очі, нирки, ноги, серцево-судинна система.

Цукровий діабет

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