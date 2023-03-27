У шести областях почали відключати опалення - голова "Нафтогазу" [ Редагувати ]
У шести областях України почалося відключення опалення. Про це 27 березня повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано.
У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.
Голова "Нафтогазу" зауважив, що очікується ще кілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.
Нагадаємо, згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються.
по темі
В Україні завершується опалювальний сезон
Про боротьбу за власне тепло на прикладі одного невеликого міста, яке постійно тероризують росіяни, розповість Богдан Вербицький.
В Україні настала календарна весна - опалювальний сезон проходить штатно і поступово рухається до завершення
Виступаючи на круглому столі "Наслідки війни для приватного бізнесу та економіки України - підсумки 2022 року, виклики 2023 року" у Брюссельському прес-клубі, юридичний радник промислово-інвестиційної групи Аурум Ярослав Микита доповів щодо юридичної проблематики приватного бізнесу в Україні
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки на Борщагівці салют