У шести областях України почалося відключення опалення. Про це 27 березня повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

Голова "Нафтогазу" зауважив, що очікується ще кілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

Нагадаємо, згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються.