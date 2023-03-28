Франція збирається подвоїти кількість снарядів натовського калібру 155 мм, що поставляються Києву. Про це заявив міністр оборони республіки Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті Le Figaro.

За його словами, кількість снарядів даного калібру, що постачаються Україні, зросте до 2 тисяч на місяць.

Париж збирається поставити техніку, необхідну для майбутнього контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, щоб довести їхню кількість до 2 тисяч на місяць.

Глава оборонного відомства наголосив, що разом із прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн вони опрацьовують питання "поповнення фонду підтримки України, з якого 200 млн євро вже витрачено".

Раніше радник глави офісу українського президента Михайло Подоляк заявляв, що саме 155-міліментових снарядів натовського зразка Києву бракує для початку масштабного контрнаступу. Якщо ці снаряди будуть поставлені у необхідному обсязі, то контрнаступальна операція розпочнеться впродовж двох місяців.

Раніше повідомлялося, що Франція та Австралія спільно вироблятимуть артилерійські снаряди для ЗСУ.