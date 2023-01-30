Франція та Австралія домовилася про спільне виробництво снарядів калібру 155 мм для їхнього постачання в Україну. Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню на пресконференції у Парижі за підсумками переговорів у форматі "2+2" з австралійськими колегами.

Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлесом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Йдеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, які можуть бути відправлені до України... Спільно буде виготовлено кілька тисяч 155-мм снарядів.... Ці снаряди будуть виготовлені у рамках партнерства промисловості Франції та Австралії.

За словами міністра, "це перше побажання України". З французької сторони у партнерстві бере участь виробник озброєнь та військової техніки - компанія Nexter.

Як пояснив Ричард Марлес, новий пакет допомоги є частиною "постійної підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні".

28 січня газета Il Messaggero з посиланням на джерела повідомила, що Франція та Італія домовилися про закупівлю майже 700 зенітних ракет Aster-30 для постачання ЗСУ.