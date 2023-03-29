Данілов анонсував появу в України дронів з дальністю 3 тисячі км [ Редагувати ]
На озброєнні українських військових можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.
""Український рій" "імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - написав він.
Данілов також опублікував фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони СРСР та приземлився на Червоній площі в Москві.
"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", - додав секретар РНБО.
«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023
1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C
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