Росіяни атакували Харків: відомо про шість "прильотів" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 30 березня, росіяни вчергове атакували Харків. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.
"Харків під обстрілом", - написав Терехов на своєму Telegram-каналі.
Пізніше Терехов повідомив, що на даний час зафіксовано шість "прильотів" по Харкову.
"Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - сказав мер міста.
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