Сьогодні, 30 березня, росіяни вчергове атакували Харків. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом", - написав Терехов на своєму Telegram-каналі.

Пізніше Терехов повідомив, що на даний час зафіксовано шість "прильотів" по Харкову.

"Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - сказав мер міста.