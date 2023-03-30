Український офіс ASUS оголосив про старт офіційних продажів 16-дюймового ігрового ноутбука ROG Strix SCAR 16 (2023) по ціні 147 999 гривень.

Новинка виділяється високоякісним HDR-дисплеєм з підсвічуванням Mini LED, топовими характеристиками, та низкою інших особливостей, притаманних геймерській серії ROG.

ASUS ROG Strix SCAR 16 вперше був показаний на січневій CES 2023 разом з 18-дюймовим ASUS ROG Strix SCAR 18, який дістався України першим ще місяць тому.

Однією з головних "родзинок" ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 16, як вже зазначалося вище, є 16-дюймовий IPS-дисплей Nebula HDR з підсвічуванням Mini LED, роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 240 Гц, запаморочливою піковою яскравістю 1100 кд/м² та часом відгуку 3 мс.

Виробник також зазначає покриття 100% колірного простору DCI-P3, колірне калібрування Pantone та підтримку технологій Dolby Vision HDR та NVIDIA G-SYNC.

Екран зі співвідношенням сторін 16:10 відмінно підійде для гри в арена-шутери та інші ігри з високою динамікою.

Ноутбук оснащений топовим процесором Intel Core i9-13980HX з 24 ядрами (32 потоки) та частотою Turbo Boost до 5,6 ГГц, а за обробку графіки відповідає субфлагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 зі 150-ватним рівнем TGP (175 Вт із функцією Dynamic Boost).

Підтримується до 64 Гбайт оперативної пам’яті DDR5-4800, а підсистема зберігання даних представлена двома 2-ТБ NVMe-накопичувачами з інтерфейсом PCI Express 4.0.

Оснащення ноутбука також включає бездротовий модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2, клавіатуру з RGB-підсвічуванням окремих клавіш, сумісне з технологією Aura Sync, аудіосистему з чотирма динаміками та підтримкою Dolby Atmos, порт 2,5G Ethernet, порт Thunderbolt 4 та акумулятор на 90 Вт*год, який підтримує заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт.

Ноутбук поставляється зі встановленою штатно ОС Windows 11 Pro. Його розміри становлять 354 x 264 x 22,6 ~ 30,4 мм при масі 2,5 кг.

Раніше ми повідомляли про те, як в Україні розпочались продажі ігрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16.