В Україні розпочались продажі ігрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 [ Редагувати ]
Джерело: ASUS
Компанія ASUS під кінець 2022 року повідомила про початок продажів в Україні нового ігрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16.
Анонс новинки відбувся ще у травні. Але через війну в Україні, поставки ROG Flow X16 затримались і доїхали до полиць магазинів лише тепер.
Легкий, потужний, сенсорний
ASUS ROG Flow X16 належить до класу ноутбуків-трансформерів.
Модель обладнана 16-дюймовим сенсорним IPS-екраном з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів та базується на процесорі AMD Ryzen 9 6900HS (8 ядер/16 потоків, до 4,9 ГГц) з архітектурою Zen 3+.
За обробку графіки відповідає відеоадаптер GeForce RTX 3070 Ti зі 125-ватним рівнем TGP.
Оснащення ROG Flow X16 також включає два слоти під модулі оперативної пам'яті SO-DIMM DDR5-4800, два роз'єми M.2 для твердотільних накопичувачів з інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 та акумулятор на 90 Вт*год.
У штатній комплектації обсяг RAM становить 32 ГБ, а роль сховища виконує терабайтний SSD. Габарити ноутбука становлять 355 x 243 x 19,4 мм при масі 2,1 кг.
ROG Nebula
На окрему увагу заслуговує екран ноутбука. ASUS тепер використовує в основі своїх дисплеїв mini-LED технологію із додатковими покращеннями. Такі екрани отримали назву ROG Nebula.
Дисплей ASUS ROG Flow X16 має частоту розгортки 165 Гц, підтримку Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR, час відгуку 3 мс, 100% охоплення палітри DCI-P3, сертифікація Pantone Validated та яскравість 500 кд/м².
З інших особливостей лептопа можна виділити інфрачервону вебкамеру з підтримкою Windows Hello, бездротовий модуль Wi-Fi 6E, тривентиляторну систему охолодження та рідкометалевий термоінтерфейс на процесорі.
XG Mobile
ASUS ROG Flow X16 також цікавий тим, що разом із лептопом у комплекті іде зовнішня відеокарта XG Mobile, яка підключається через однойменний комбінований фірмовий порт.
Ці компактні пристрої містять "ноутбучні" варіанти графічних процесорів AMD і NVIDIA та є достатньо портативними, щоб їх було зручно переносити в рюкзаку.
У випадку із ASUS ROG Flow X16, у комплекті йде модель відеокарти AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ відеопам’яті GDDR6. Вона прихована у компактному корпусі, який ще виконує роль док-станцій для розширення кількості портів. Користувачам доступні додатково порти Ethernet, USB Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 і пристрій для зчитування SD-карт.
Ігровий ноутбук-трансформер ASUS ROG Flow X16 разом із XG Mobile вже надійшов в продаж в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн.
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