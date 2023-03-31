Чому F-16 важливіші для ЗСУ: у повітряних силах дали чітку відповідь [ Редагувати ]
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Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, проте ці літаки не можуть протистояти російському Су-30.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в телемарафону "Єдині новини".
Причина в тому, що МІГ-29 – літак четвертого покоління, тоді як літаки F-серії пройшли кілька етапів глибокої модернізації.
"МІГ-29 залишився в 4 поколінні, в 70-80 роках. Літак F-16 або інші літаки F-серії пройшли кілька етапів глибокої модернізації - замінено бортове обладнання, бортову станцію радіолокації, додано озброєння, яке працює з радаром та іншими компонентами літака. "МІГ-29 залишився в Радянському союзі, і протистояти російському Су-30 неможливо", - пояснив він.
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Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К. Цей винищувач став злітати частіше
Надаючи оцінку готовності наших країн-партнерів, зокрема Польщі, передати Україні радянські літаки МіГ-29, речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини"
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