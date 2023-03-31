Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, проте ці літаки не можуть протистояти російському Су-30.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в телемарафону "Єдині новини".

Причина в тому, що МІГ-29 – літак четвертого покоління, тоді як літаки F-серії пройшли кілька етапів глибокої модернізації.

"МІГ-29 залишився в 4 поколінні, в 70-80 роках. Літак F-16 або інші літаки F-серії пройшли кілька етапів глибокої модернізації - замінено бортове обладнання, бортову станцію радіолокації, додано озброєння, яке працює з радаром та іншими компонентами літака. "МІГ-29 залишився в Радянському союзі, і протистояти російському Су-30 неможливо", - пояснив він.