"Сила і складний шлях": Зеленський вручив місту герої Бучі почесну відзнаку [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю вигнання російських окупантів із міста Буча.
Минув рік від того дня, коли відбулося вигнання російських окупантів із нашого міста Буча. Міста, про яке тоді світ іще не знав. Міста, про яке відтоді світ уже не забуде. Ми не дамо забути. Людська порядність не дасть забути.
"Сьогодні для мене честь – вручити Бучі, місту героїв, почесну відзнаку, що символізує силу цього міста й складний шлях, пройдений українцями. Слава нашим героям! Слава Україні", - сказав президент.
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