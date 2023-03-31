В аптеках черги, портали з пошуку та продажу лікарських препаратів перевантажені, а на гарячих лініях аптек до 10 людей очікують відповіді. Увесь цей ажіотаж пов’язаний із нововведенням щодо покупки рецептурних ліків.

Сервіс HELSI роз’яснив, що саме змінюється у придбанні медикаментів та чи варто боятись змін.

"Насправді нічого не змінюється. Просто додається ще один інструмент - Е-рецепт", - відповідають у прес-відділі HELSI.

Вони зазначили, що ще з серпня 2022 року обов’язковою стала виписка рецептів на антибіотики, а тепер до них додаються й інші лікарські засоби.

"До 1 квітня рецептурні ліки також мали відпускатися за рецептом. Якщо аптека цього не робила - значить вона порушувала закон", - зазначили у сервісі.

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