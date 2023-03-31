Вже з 1 квітня в Україні запроваджують нове правило - ліки за е-рецептом. Розберімось, що і як можна буде купити лише за випискою лікаря.

Рецепт має виписати сімейний лікар. Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно. Оновлення торкнеться майже 60% від усіх препаратів.

Які ліки будуть відпускатися за рецептом з 1 квітня

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати "від тиску", серцевих хвороб;- деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як отримати ліки за рецептом: покрокова інструкція