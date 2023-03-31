Ліки за е-рецептом: що і як можна буде отримати лише за випискою лікаря (інструкція) [ Редагувати ]
Вже з 1 квітня в Україні запроваджують нове правило - ліки за е-рецептом. Розберімось, що і як можна буде купити лише за випискою лікаря.
Рецепт має виписати сімейний лікар. Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно. Оновлення торкнеться майже 60% від усіх препаратів.
Які ліки будуть відпускатися за рецептом з 1 квітня
- антибіотики;
- протисудомні засоби;
- гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);
- препарати "від тиску", серцевих хвороб;- деякі антигельмінтні препарати;
- деякі антигістамінні засоби;
- кроворозріджуючі препарати;
- антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
- стероїдні лікарські засоби;
- деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.
Як отримати ліки за рецептом: покрокова інструкція
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