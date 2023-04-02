Росія почала частіше бити по Херсонській області керованими авіаційними бомбами. Таким чином окупанти намагаються тиснути на місцеве населення.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що протягом минулої доби росіяни з акваторії Чорного моря атакували Херсонський напрямок авіаційними бомбами. Окупанти влучили по сільськогосподарському угіддю, загиблих та поранених від удару немає.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються тиснути на жителів, адже Херсонська область - аграрний регіон, де зараз починаються земельні роботи.

"Характерна зміна тактики армії РФ спостерігається в тому, що з використанням Су-35 вони атакують прифронтові території. Це кілька десятків кілометрів, куди можуть сягати такі керовані авіаційні бомби, які випускають з винищувачів", - додала речниця.

Гуменюк зазначила, що авіація росіян атакує Херсонську область з зони, де українська ППО не може їх дістати. Крім того, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані на узбережжі.

"Це спосіб тероризму, який російські війська взяли за основу, оскільки вогнева робота Сил оборони по зачищенню смуги у 30 кілометрів має результат. Але, коли війська РФ вишукують нову тактику - ми завжди готуємо протидію", - підкреслила Гуменюк.