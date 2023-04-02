Побиття військового в Хмельницькому: церква перейде до ПЦУ [ Редагувати ]
У неділю, 2 квітня, у Хмельницькому рішенням зібрання до ПЦУ було передано Свято-Покровський кафедральний собор, в якому побили військового. Про це повідомляє "Суспільне".
Під час зібрання біля собору, більшість віддала свій голос за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.
Голова ревізійної комісії Юрій Смаль повідомив, що до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Нині вони описують майно.
Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.
За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.
Смаль додав, що завтра представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.
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