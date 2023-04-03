Україна повернула з російського полону 10 військових та двох цивільних

В понеділок, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки в Донецькій області, поблизу Кремінної та Червонопопівки в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

В Штабі додали, що військові належать до 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 5 звільнених з російського полону є важкопораненими. Він вкотре наголосив, що Україна потребує допуску до місць утримання громадян нашої країни. За його словами, РФ не забезпечує належні умови перебування.