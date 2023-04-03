Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме реєстрація до 3 травня.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Щоб зареєструватися, потенційному вступнику / потенційній вступниці потрібно буде за допомогою спеціального сервісу на вебсайті Українського центру створити персональний кабінет (зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) і виконати в ньому такі дії:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію випускник/ця поточного року або випускник/ця минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

"В цьому році буде основна особливість, вона стосується вибору 3 предмету. Якщо минулого року ці предмети було обов'язковими, то в цьому році є 2 обов'язкових предмети. Це - Українська мова і література та математика. 3 предмет чи то історія, чи то англійська мова. Тепер необхідно абітурієнту в своєму електронному кабінеті обрати 3 предмет", - сказав Вітренко.

Також заступник міністра освіти розповів, що є можливість вступу до вищого навчального закладу без тесту.

"Така можливість є, але потрібно буде здавати творчі конкурси. Це для творчих спеціальностей, для спеціальностей пов'язаних з фізичною культурою потрібно здавати нормативи. Також військові заклади, вони мають особливо прийоми в цьому році", - сказав він.

Пільги для українських студентів

"Зберігаються такі ж пільги, як минулого року. Вони будуть розподілені на 2 квоти. Квота 1 - входять учасники бойових дій, діти сироти, інваліди. Квота 2 - це діти з тимчасово окупованих територій", - додав він.