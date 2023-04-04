Китай готовий обговорювати з Євросоюзом "політичне врегулювання кризи в Україні". Про це повідомила офіційний представник китайського МЗС Мао Нін.

Ми готові обговорювати з європейською стороною політичне врегулювання кризи, ми також очікуємо, що європейська сторона продемонструє стратегічну незалежність і політичну мудрість і зробить рішучі кроки для досягнення довгострокового миру та стабільності в Європі.

Речниця МЗС КНР вкотре наголосила, що Китай не є стороною "українського конфлікту" та виступає за його мирне вирішення.

Напередодні, 3 квітня, Мао Нін заявила, що "здоровий та стабільний" розвиток відносин між КНР та Євросоюзом не лише відповідає інтересам обох сторін, а й "сприяє миру та стабільності" у всьому світі.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до КНР з офіційним візитом у середу, 5 квітня. Напередодні поїздки фон дер Ляєн заявила, що кроки Пекіна в контексті агресії росії визначать подальші відносини країни з ЄС. Разом з головою Єврокомісії до Пекіна вирушає президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, раніше у кремлі заявили, що путін погодився взяти за основу мирний план Китаю щодо України.