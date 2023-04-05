Збройні сили України провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання рф економити сили.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна 4 квітня. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної, Невського (20 км на північний захід від Кремінної), Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Серебрянського лісу. (10 км на південь від Кремінної).

3 квітня російські військові блогери заявили, що російські війська атакували українські позиції біля балки Журавка (18 км на захід від Кремінної), а частини 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) атакували українські позиції поблизу Куземівки (14 км на північний захід від Сватового). "Воєнкор" 4 квітня заявив, що російські війська безуспішно намагалися просунутися біля Невського, Торського (14 км на захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, показали обмежене українське просування на північний схід від Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної). Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські звичайні та мобілізовані сили, які діють на куп’янсько-лиманському напрямку, використовують більше бронетехніки та діють більш обережно в наземних боях, ніж російські війська на інших ділянках фронту.

Можливо, російські війська намагаються зберегти сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку перед очікуваним українським контрнаступом.

Бої на Добнасі

4 квітня російські війська продовжили наступальні дії в межах Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися в південному Бахмуті ближче до стадіону "Авангард".

4 квітня російські військові блогери заявили, що війська "Вагнера" захопили залізничну станцію Бахмут-1, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви. російські джерела стверджували, що війська "Вагнера" повністю очистили територію промислового комплексу АЗОМ на півночі Бахмута, просунулися на північний захід Бахмута та продовжили бої в центрі міста.

російський "воєнкор" стверджував, що бойовики "Вагнера" повністю контролюють центр Бахмута, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження, і незрозуміло, як він визначає "центр Бахмута". російські джерела стверджували, що українські сили поступово перекидають свій персонал до західної частини Бахмута з інших частин міста і що бійці "Вагнера" зараз прощупують українську оборону в місті в пошуках найбільш сприятливих районів для майбутніх штурмів.

Відхід українців на другорядні лінії оборони в місті та зосередження "Вагнера" на зондуванні атак, ймовірно, призведе до тимчасового зниження оперативного темпу російських військ у Бахмуті.

4 квітня російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. російські джерела стверджують, що бої точилися біля Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Хромового (2 км на захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

російське джерело стверджувало, що російські війська перейшли до позиційної оборони біля Оріхово-Василівки, готуючись до очікуваних українських контратак. російський військовий блогер заявив, що нещодавні українські контратаки з метою відтіснити бойовиків "Вагнера" від Іванівського та Т0504 були безуспішними. Він також стверджував, що російські сили проводили штурм на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василикви, Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська здійснили 32 обстріли в районі Бахмута з 26 бойовими зіткненнями в місті Бахмут та його околицях. Череватий також повідомив, що російські звичайні сили продовжують підсилювати бойовиків групи "Вагнера" в районі Бахмута через їхні значні втрати, ймовірно, намагаючись зберегти поточний темп наступальних операцій російських військ у місті та навколо нього.

4 квітня російські війська продовжували наступ вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Опубліковані 4 квітня геолокаційні кадри показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки). російські "воєнкори" стверджували, що російські війська намагалися просунутися до Авдіївки з південного заходу та сходу та проводили штурм біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), а також у Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

Речник Південного угруповання військ рф Іван Бігма заявив, що невідомий мотострілковий підрозділ Південного угруповання військ відбив операцію української розвідки поблизу Мар'їнки. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми поблизу самої Авдіївки, в межах 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та Красногорівки та в межах 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Сіверного, Первомайського та Мар’їнки.

Українські сили, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту.

Незрозуміло, чи українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальні операції та згодом залишили цей район. 3 квітня російський військовий блогер заявив, що українські сили готуються до контратак в районі Авдіївки після кількох невдалих спроб контратак.

російські війська не здійснювали жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області 4 квітня. російський "воєнкор" стверджував, що російські війська відновили штурмові операції поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька), намагаючись обійти Вугледар (30 км на південний захід від Донецька) з боку схід.

"Південна вісь"

російські війська продовжують готуватися до, за чутками, майбутнього українського контрнаступу на південному напрямку. 4 квітня Генштаб України повідомив, що російські війська не вели наступальних дій на Херсонському та Запорізькому напрямках, а продовжували нарощувати обороноздатність.

Радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська перемістили важку техніку, БМП і боєприпаси з тилу Маріуполя Донецької області в напрямку Розівки Запорізької області (45 км на північний захід від Маріуполя). Один російський "воєнкор" опублікував кадри з невстановленою датою та місцем, на яких нібито видно, як російські сили відбивають українську атаку на запорізькому напрямку.

З 3 по 4 квітня російські війська завдали ударів по українській інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило 4 квітня, що українські війська знищили 14 із 17 безпілотників Шахед-131 і -136, 13 з яких українські війська збили над Одеською областю та один дрон над Миколаївською областю.

У Південному оперативному командуванні заявили, що безпілотники спричинили пожежу на промисловому об’єкті в невстановленому місці в Одеській області. Кілька російських військових блогерів стверджували, що безпілотники "Шахед" завдали ударів по військовому аеродрому в Шкільному районі та Одеському авіаремонтному заводу в Одесі, хоча ISW не може незалежно підтвердити ці заяви.

4 квітня Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські війська з літаків Су-35 завдали ударів по сільськогосподарських територіях і промислових районах у районі Херсона та Берислава Херсонської області. 3 і 4 квітня російські війська здійснили регулярні обстріли вздовж південного напрямку.



