Всесвітня культурна спадщина під ударами російських дронів. Історичний центр Одеси у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тепер, поруч у з будівлями Англійського клубу та Археологічного музею, з'явився спеціальний знак. Він засвідчує новий статус міста. Сертифікат до Одеси привезла генеральна директорка ЮНЕСКО. А лише за декілька годин до приїзду очільниці міжнародної організації, росіяни масовано атакували Одесу "дронами-камікадзе".

На цей знак Одеса чекала не один десяток років. Історичний центр міста тепер в Основному списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте урочиста церемонія опинилася під загрозою. Напередодні приїзду в місто генеральної директорки ЮНЕСКО, рашисти обстріляли Одесу.

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України:

росія в притаманній собі манері привітала пані Одрі Азуле і її візит сюди 17 "шахедами", 14 з яких ми збили. ЇЇ візит без перебільшення є серйозним знаком підтримки, солідарності й того, що російська федерація має нести покарання. І перед спеціальним трибуналом зі злочинів агресії, і в суді ООН,

Керівницю ЮНЕСКО атака не налякала. Навпаки, стала додатковим стимулом відвідати місто, яке потерпає від війни.

Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО:

Це одна з причин, з яких мені потрібне було опинитися тут і захищати. Хоча цього разу пам'ятки вціліли, торік влітку під час обстрілу порту постраждав Одеський національний художній музей. Саме пряма загроза спростила шлях Одеси до ЮНЕСКО. І хоча в експертів організації було багато зауважень щодо збереження історичної забудови у належному стані, крапку у культурологічних дискусіях поставили російські ракети.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту з включення Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

Ми зробили все по так званій emergency procedures, коли об'єкт номінації може бути зруйнований в результаті війни. Якщо вони все ж таки зруйнують щось, що потрапило у перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це буде приводом виштовхнути росію з Організації Об'єднаних націй.

До Списку всесвітньої спадщини Одеса увійшла як мультикультурне місто-порт, що зберегло унікальність історичної забудови згідно з планом кінця 18-го століття. Це означає: захист від ЮНЕСКО поширюється на Одеський порт та кілька центральних кварталів, де розташовані: Потьомкінські сходи, Оперний театр, будівлі Англійського клубу, Старої біржі, Археологічного музею. Але мова не тільки про збереження будівель. Захисту потребує і колорит Одеси.

Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО:

Одеса - це міфологічним містом. В цій архітектурі дуже помітний вплив різних культур. Крім того, у кінематографі, літературі, музиці, легендах. Тут дуже насичене культурне життя. І це завдяки особливому духу Одеси, яка завжди була відкритим містом, містом свободи.

Прийняття Одеси до родини ЮНЕСКО дає місту не тільки додатковий захист, але й нові обов'язки. Територію, внесену до списку історичної спадщини, потрібно охороняти не тільки від ракет, а й від сучасної забудови. І це стосується не тільки міських кварталів.

Геннадій Труханова, Одеський міський голова:

Треба роз'яснити. що порт і Одеса повинні працювати разом. Якщо хтось будує щось в порту, він має знати, наскільки це впливає на архітектурний морський фасад нашого міста.

З міркувань безпеки церемонію передачі одеситам оригінального сертифіката про отримання містом нового статусу не анонсували. Пощастило лише випадковим перехожим. Юрій зі своїм песиком Наполеоном Луї Бонапартом уважно слухали французьку гостю.

Красива жінка, красива промова,

Чоловік не вірить, що новий статус захистить місто від обстрілів. Проте гадає: користь від цього все ж буде.

Юрій, житель Одеси:

Від бомб, думаю, навряд. Але від злих слів ворога, мабуть, напевне. Це принесе їй визнання у всьому світі.

Перші плюси нового статусу вже очевидні. ЮНЕСКО виділило Одесі гроші на консервацію пам'ятників та диджиталізацію музейних колекцій. А незабаром стартує проєкт зі збереження унікальної колекції Одеського археологічного музею.

Марія Тарасова, кореспондентка: