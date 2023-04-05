Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк закликає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голову Національного олімпійського комітету Вадима Гутцйайта зібрати пресконференцію та роз'яснити рішення Кабміну, яке забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі.

Про це Беленюк закликав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Рішення Кабміну було досить неочікуваним, потрібно, щоб очільник Кабміну і очільник НОКу після подібних рішень виходили на пресконференцію та роз'яснювали свою позицію, мотивацію, ціль до якої вона може призвести. Це для того, щоб спортсмени не дзвонили, зокрема мені, і не питали, а що робити, а яким чином нам бути, тому що з їхньої сторони це було сприйнято як той факт, що вони по суті, якщо міжнародні федерації будуть повертати росіян і білорусів, у них не буде змоги виступати на змаганнях.

Рішення уряду поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Хочу нагадати, що Міжнародна федерація боротьби вчора допустила представників росії та Білорусі. У нас наприкінці цього місяця буде чемпіонат європи, де думаю їх не буде, оскільки вони не змогли подати заявку. Але на вересневий чемпіонат світу, я так розумію, вони потраплять. А цей чемпіонат світу є відбірковим, аби потрапити на Олімпійські ігри. Наразі з цими ввідними, ми не потрапляємо на ліцензійний чемпіонат світу, який проходитиме у вересні. Жоден з українських спортсменів не хоче ділити ці змагання з представниками росії та Білорусі. Стояти з ними на одному п'єдесталі, тиснути руки, не дай Боже, або іще щось подібне.

Детального роз'яснення, як діятиме заборона українського уряду, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах - невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.