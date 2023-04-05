Беленюк вимагає від Шмигаля та Гутцайта пояснити заборону Кабміну виступати українським спортсменам (відео) [ Редагувати ]
Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк закликає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голову Національного олімпійського комітету Вадима Гутцйайта зібрати пресконференцію та роз'яснити рішення Кабміну, яке забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі.
Про це Беленюк закликав в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Рішення Кабміну було досить неочікуваним, потрібно, щоб очільник Кабміну і очільник НОКу після подібних рішень виходили на пресконференцію та роз'яснювали свою позицію, мотивацію, ціль до якої вона може призвести. Це для того, щоб спортсмени не дзвонили, зокрема мені, і не питали, а що робити, а яким чином нам бути, тому що з їхньої сторони це було сприйнято як той факт, що вони по суті, якщо міжнародні федерації будуть повертати росіян і білорусів, у них не буде змоги виступати на змаганнях.
Рішення уряду поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Хочу нагадати, що Міжнародна федерація боротьби вчора допустила представників росії та Білорусі. У нас наприкінці цього місяця буде чемпіонат європи, де думаю їх не буде, оскільки вони не змогли подати заявку. Але на вересневий чемпіонат світу, я так розумію, вони потраплять. А цей чемпіонат світу є відбірковим, аби потрапити на Олімпійські ігри. Наразі з цими ввідними, ми не потрапляємо на ліцензійний чемпіонат світу, який проходитиме у вересні.
Жоден з українських спортсменів не хоче ділити ці змагання з представниками росії та Білорусі. Стояти з ними на одному п'єдесталі, тиснути руки, не дай Боже, або іще щось подібне.
Детального роз'яснення, як діятиме заборона українського уряду, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах - невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.
Міжнародний олімпійський комітет дав нові рекомендації міжнародним федераціям. І таким чином зняв з себе відповідальність і поклав їх на плечі різноманітних федерацій. А у цих федерацій абсолютно різне ставлення до росіян і білорусів.
Якщо раніше у нас був один орган з допомогою якого ми могли комунікувати, доносити нашу позицію, і левова частка міжнародних федерацій прислухалася і не давала зеленого світла щодо допущення росіян, то наразі ми бачимо, різні історії в різних федераціях. І нам тепер буде набагато складніше. І це ми вже бачимо. Позавчора Міжнародна федерація тхеквондо, вчора Міжнародна федерація спортивної боротьби допустили росіян. І це буде як сніжна лавина накопичуватись...
Спортсмени точно проти того, щоб брати участь в одних змагання з росіянами і білорусами. З іншого боку Олімпійські гри - це найважливіші змагання для кожного спортсмена.
Я думаю, було б правильно, якби Кабмін, приймаючи таке рішення - правда не знаючи наскільки вони з юридичної точки зору коректні, бо це втручання в автономію спорту - виходив з роз'ясненнями. Тим не менш, рішення є.
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