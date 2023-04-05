Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29 [ Редагувати ]
Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29. Також Варшава готова відправити до Києва ще літаків.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Чотири МіГ-29 з наших складів, які перебували ще в нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково останнім часом, разом вісім", - заявив він.
Дуда додав, що Польща могла б швидко передати ще шість винищувачів Україні.
"Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам ще поки що потрібні", - заявив польський президент.
При цьому він не виключив, що Польща зможе передати Україні й інші МіГи за потреби.
"Я переконаний, що в майбутньому ми зможемо передати інші наші МіГи, якщо буде необхідність. Але потрібна буде згода наших союзників, тому що після модернізації вони мають обладнання, передане зі США, там є натовський зв'язок і перші формальності мають бути виконані", - додав Дуда.
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