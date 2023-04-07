Екіпаж бойових машин "Град" знищив противника з одного пострілу: деталі [ Редагувати ]
На обстрілі противника наші військові потрапляють швидко та влучно. Екіпажі бойових машин "Град" кажуть: попри напружений ритм, вражати противника вдається подекуди з одного пострілу. На бойовому виїзді побували кореспонденти Військового телебачення й ось наш спільний матеріал.
- БМ-21 "Град". - Повністю заряджена, я бачу? - Так. - З нею будемо сьогодні працювати? - Як повезе.
Екіпаж цієї бойової машини в режимі очікування. Наші бійці мають великий досвід. Разом вибивали ворога з Миколаївщини, а тепер - звільняють Донеччину.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Щойно хлопці отримали ціль, і будемо зараз виїжджати на бойові позиції. Командир розрахунку зараз вираховує координати, куди будемо стріляти.
До знищення ворогів командир з позивним "Дністер" ставиться як до повсякденної роботи. Мовляв, приїхали, відстрілялись і вже скоро - наступний виїзд.
Позивний "Дністер", військовослужбовець Збройних сил України:
Треба ворога вигнати, вони ж вчинили такий акт агресії, ми ж їх сюди не кликали. Це найбільша мотивація.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Зараз в повітрі знаходиться "птиця", яка буде нас корегувати. Перший постріл буде пристрільний, далі вже по знищенню. Якщо ми знищимо з першого, то зразу установка збирається і ми переїжджаємо.
Один постріл - лунає команда змінити позицію.
Позивний "Дністер", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми стріляли, до речі, по маяку. Це якби приватний сектор. Я думаю десь у будинку засіли.
Цього разу добивати противника не потрібно. Як доповіла розвідка, скупчення загарбників було знищено першим же влучанням.
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