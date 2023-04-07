Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОВА [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України підтримав призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації.
Руслан Кравченко є чинним керівником Бучанської окружної прокуратури, яку він очолює з 15 березня 2021 року. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
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