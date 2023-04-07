Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

Нагадаємо, Пентагон розслідує витік "таємних документів" про підготовку українського наступу. Прокремлівські "воєнкори" публікують документи про графіки постачання зброї, чисельність військ ЗСУ та витрати боєприпасів. Вожночас у "документах" не наводяться конкретні плани бойових дій, а також дані про те, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ.