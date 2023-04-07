Зеленський провів Ставку щодо запобігання "зливу" планів ЗСУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.
Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.
Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.
Нагадаємо, Пентагон розслідує витік "таємних документів" про підготовку українського наступу. Прокремлівські "воєнкори" публікують документи про графіки постачання зброї, чисельність військ ЗСУ та витрати боєприпасів. Вожночас у "документах" не наводяться конкретні плани бойових дій, а також дані про те, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ.
по темі
Міністерство оборони США проводить розслідування того, яким чином у мережі з'явилися таємні військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування Збройних сил України перед контрнаступом, який планується. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела у Білому домі
Бійці Сил спеціальних операцій опублікували відео запеклих вуличних боїв у Бахмуті на Донеччині.
Збройні Сили України на минулу добу, 5 квітня, знищили 390 ворожих вояків, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем і вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Журналісти звернули увагу на відео розвідників 4-го харківського прикордонного загону. Вони завдали артилерійського удару по позиціях ворога біля села Цапівка в Бєлгородській області. Російські війська розташувалися в лісосмузі поблизу ферми, за 1,3 км від кордону з Україною
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Впродовж минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка
В останні п'ять днів кількість ворожих штурмових атак на Бахмут і кількість обстрілів відчутно зменшилась. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба