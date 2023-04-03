У понеділок, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього разу воно пройшло у Чернігові.

"Нове виїзне засідання Ставки - перше було у Дніпрі, тепер - у Чернігові. Ключові безпекові питання - на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків - цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту", - заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.

"Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель" , - заявив президент.