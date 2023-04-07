Міністерство оборони США проводить розслідування того, яким чином у мережі з'явилися таємні військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування Збройних сил України перед контрнаступом, який планується. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела у Білому домі.

Адміністрація Білого дому "працює над видаленням" файлів, які з'явилися в соцмережах, але документи активно поширюють прокремлівські телеграм-канали.

Документи з грифом "цілком таємно" датуються 1 березня 2023 року і, зокрема, містять інформацію про графіки постачання зброї, чисельність військ та витрати боєприпасів.

У них не наводяться конкретні плани бойових дій, а також дані про те, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ.

Зокрема у матеріалах є дані про 12 штурмових бригад, які створюються ЗСУ.

Дев'ять з них (21-а, 32-а, 33-а, 37-а, 47-а, 117-а, 118-а омбр, 46-а оаембр и 82-а одшбр) готуються та оснащуються США та НАТО. Частина з них має бути укомплектована до 31 березня, решта - до 30 квітня.

Кожна бригада нараховує від чотирьох до п'яти тисяч бійців. Згідно з документами, загалом для дев'яти бригад знадобилося понад 250 танків та 350 броньовиків.

Журналісти NYT підсумовують:

Цей витік - перший прорив російської розвідки, оприлюднений з початку війни.

На думку військових аналітиків, опитаних NYT, "секретні документи", які потрапили в мережу, були частково відредаговані. Зокрема, вони завищують американські оцінки загиблих на війні українців (71 500 ) і занижують такі ж дані щодо росіян (16 000-17 500).

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вже заявив, що "документи" є підробкою, створеною російською розвідкою.

З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи". Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро.

У березні німецький журнал Bild із посиланням на аналітиків НАТО повідомляв, що найближчі півроку будуть "критично важливими" для звільнення України від російських загарбників.

За даними видання, основними напрямками контрнаступу України будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом. Агенство Reuters писало, що Україна готує 40 000 бійців для контрнаступу.