Україна засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили.

У відомстві зазначили, що Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає за черговою хвилею ескалації безпекової ситуації на Близькому Сході, спричиненою загостренням збройного протистояння та взаємними обстрілами території Ізраїлю, Палестини та Лівану.

"Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що у ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги. Усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.

"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у міністерстві.