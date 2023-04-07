У п'ятницю, 7 квітня, у російському місті Воронеж жителі чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі.

Зауважимо, воронежський авіазавод збирає літак для Міністерства оборони рф. Окрім цього він обслуговує так званий "літак судного дня", яким користується російський диктатор володимир путін.