У Воронежі неподалік авіазаводу пролунав вибух [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 квітня, у російському місті Воронеж жителі чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі.
Зауважимо, воронежський авіазавод збирає літак для Міністерства оборони рф. Окрім цього він обслуговує так званий "літак судного дня", яким користується російський диктатор володимир путін.
по темі
У середу, 5 квітня, у Мелітополі Запорізької області пролунав вибух
Глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колаборантів у росії призведе до незворотних процесів
У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів
У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заяви що "безмежна дружба" між росією та Китаєм насправді має кордони