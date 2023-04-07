Обстріл "швидкої" у Бериславі: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Станом на вечір, 7 квітня, кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу по Бериславу Херсонської області зросла до восьми осіб. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в Telegram.
Вісім поранених станом на зараз. З них двоє людей - працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу.
Попередньо, окупанти прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги.
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