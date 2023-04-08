У Молдові злетів у кювет і перекинувся рейсовий автобус, який прямував до Києва. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Аварія сталася близько 9:40 на трасі Бєльці-Дрокія. У салоні автобуса Кишинів-Київ перебувала 21 людина. Дев'ять пасажирів були доставлені до лікарні. Молдовські ЗМІ пишуть, що всі постраждалі - "іноземні громадяни".

Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.