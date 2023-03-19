Молдова анонсувала введення санкцій проти росії через війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Уряд Молдови планує ввести ряд санкцій проти російської федерації через її вторнення в Україну.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Ніколас Попеску.
За його словами, санкції будуть стосуватись певних громадян рф.
"Йдеться переважно про заборону на в'їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України", - заявив Попеску.
Він зауважив, що рішення вже прийнято, однак для його впровадження потрібен час. Відомо, що санкції буде прийнято проти 25 осіб, однак не назвав їх імена. Відомо, що більшість з них - росіяни.
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